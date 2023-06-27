Üye Girişi
Haberler
Boyabat'ta Kurban Bayramı'nda Dronla Trafik Denetimi

Boyabat'ta Kurban Bayramı'nda Dronla Trafik Denetimi

Güncel Haberler

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla dronla trafik denetimi gerçekleştirdi. İlçe giriş ve çıkışları ile halkın yoğun olduğu yerlerde emniyet tedbirleri artırıldı. Sürücülere bilgilendirme ve uyarı yapıldı.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla dronla trafik denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları ile halkın yoğun olduğu yerlerde emniyet tedbirlerini artırarak, dron da kullanarak trafik uygulaması yaptı.

Denetimlerde sürücülere bilgilendirme ve uyarıda bulunuldu, kurallara uymanın önem taşıdığı belirtildi.

Yetkililer, Kurban Bayramı boyunca emniyet tedbirlerinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Hisarcık Boyabat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title