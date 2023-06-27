Boyabat'ta Kurban Bayramı'nda Dronla Trafik Denetimi
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Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla dronla trafik denetimi gerçekleştirdi. İlçe giriş ve çıkışları ile halkın yoğun olduğu yerlerde emniyet tedbirleri artırıldı. Sürücülere bilgilendirme ve uyarı yapıldı.
Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla dronla trafik denetimi gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları ile halkın yoğun olduğu yerlerde emniyet tedbirlerini artırarak, dron da kullanarak trafik uygulaması yaptı.
Denetimlerde sürücülere bilgilendirme ve uyarıda bulunuldu, kurallara uymanın önem taşıdığı belirtildi.
Yetkililer, Kurban Bayramı boyunca emniyet tedbirlerinin devam edeceğini belirtti.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel