Boyabat'ta Kurban Bayramı'nda Dronla Trafik Denetimi

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla dronla trafik denetimi gerçekleştirdi. İlçe giriş ve çıkışları ile halkın yoğun olduğu yerlerde emniyet tedbirleri artırıldı. Sürücülere bilgilendirme ve uyarı yapıldı.