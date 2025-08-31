Boyabat'ta Kuraklığa Karşı Tarımsal Eğitim Programı Düzenlendi

Boyabat'ta Kuraklığa Karşı Tarımsal Eğitim Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Boyabat ilçesinde Kaymakamlık tarafından kuraklıkla mücadele amacıyla tarımsal çeşitliliğin artırılması konulu eğitim programı düzenlendi. Uzmanlar, çiftçilere alternatif ürünler ve tarımsal verimlilik hakkında bilgi verdiler.

Boyabat ilçesinde Kaymakamlık tarafından kuraklığa karşı tarımsal çeşitliliğin ve verimliliğin artırılması konularını içeren Tarımsal Eğitim programı düzenlendi.

Kaymakamlık Salonu'nda düzenlenen programda, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü uzmanları, Dr. Erkan Özata, Ziraat Mühendisi Mustafa Acar, Ziraat Yüksek Mühendisi Atakan Pekşen ve Ziraat Yüksek Mühendisi Melih Enginsu tarafından çiftçilere tarımsal eğitim verildi.

Konuşmacılar, ilçede çeltik yetiştiriciliğine alternatif ürünler üzerine bilgilendirmede bulunup, çeşitliliğin artırılmasıyla hem tarımsal alanların hem de verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini ifade ettiler.

Kaymakam Enver Yılmaz, konuşmacılara teşekkür ederek, "Kuraklık bir gerçek, mutlaka önlemler almalıyız. Üretimin düşmesini seyredemeyiz, ürün çeşitliği ve sulamada yeni teknikler uygulayarak çiftçilerimizin gelir düzeyini düşürmemeliyiz, hatta artırmalıyız. Bilgilendirme ve uygulamalarıyla tarımsal ekonomimize katkı sunan tüm kurumlara, uzmanlara ve çiftçilerimize teşekkür ederiz. Tarımda bilinç, geleceğe güvencedir." dedi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, İl Genel Meclisi Üyesi İsa Bağcı ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
