Boyabat'ta İşçileri Taşıyan Servis Otobüsü Kaza Yaptı: 6 Yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsünün toprak yığına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeki bir bakır işletmesinde çalışan işçileri Boyabat ilçesine taşıyan Devrim Gezer idaresindeki 06 FM 2756 plakalı otobüs, Koçak köyü yakınlarında yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otobüste bulunan işçiler B.K, M.K, Ö.A, G.Ç. ve M.E. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
