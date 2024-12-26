Boyabat'ta İnsan Hakları Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Sinop'un Boyabat ilçesinde Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında düzenlenen İnsan Hakları Kurulu Toplantısı, sivil toplum kuruluşları ve diğer üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan çalışmalar değerlendirildi ve hastane bünyesindeki faaliyetler hakkında bilgi verildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde İnsan Hakları Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Hasan Kara, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve diğer kurul üyeleri katıldı.
Toplantıda, kurul üyelerince farklı tarihlerde yapılan çalışmalar değerlendirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.
Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi Başhekimi Hatice Kübra Temirkaynak Yılmaz da hastane bünyesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.