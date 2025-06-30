Boyabat'ta Hükümlülerin Topluma Kazandırılması İçin Protokol İmzalandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Boyabat Belediyesi arasında, açık ceza infaz kurumunda kalan hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın ve Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından imzalanan protokole göre, açık ceza infaz kurumunda kalan ve şartları uyan hükümlüler, belediyeye ait park ve bahçelerde temizlik işlerinde çalışabilecek.

Belediye Başkanı Hasan Kara, protokol imza programında yaptığı konuşmada, imzalanan protokolün her iki taraf içinde hayırlı olmasını diledi.

Bu tür ortak çalışmaların kamu yararı gözettiğini aktaran Kara, "Hükümlülerin belediyemize ait iş alanlarında çalışmalarına olanak sağlayan protokolümüzü imzaladık. Her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu protokolle hükümlülerin topluma daha hızlı adapte olmalarına destek olacağız." dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, protokol imza programında yaptığı konuşmada, hükümlülerin iyileştirilmelerini temel amaç edinen protokolün güzel sonuçlar doğuracağına inandığını belirterek, Boyabat Belediyesi ile iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.