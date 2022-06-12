Boyabat'ta hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi - Haberler

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Boyabat'ta hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi

AA - Mahmut Coşkun - Güncel
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, kutsal topraklara gidecek hacı kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, kutsal topraklara gidecek hacı kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi.

Beyazıt Camisi önünde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Boyabat İlçe Müftüsü Mehmet Evirgentürk, burada yaptığı konuşmada, "Diyanet İşleri Başkanlığı Boyabat Müftülüğü olarak bu yıl hem şirketten hem de Diyanet'ten olmak üzere 65 yaş altı 24 hacı adayımızı hac vazifelerini yerine getirmek üzere ilçemizden kutsal beldelere uğurluyoruz." dedi.

Törenin ardından hacı adayları dualarla uğurlandı.

AA / Mahmut Coşkun - Güncel

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