Boyabat'ta Güvenli Motosiklet Sürüşü Etkinliği Düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde güvenli motosiklet sürüşü için etkinlik yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri "Motosiklet Eylem Planı Güvenli Motosiklet Kullanımı Kampanyası" kapsamında motosiklet kullanıcılarına Reflektif Yelek dağıtımı yaptı, kask kullanımı, koruyucu tertibat kullanımı, hatalı sollama ve hız sınırlarına uyma, konularında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Adnan Menderes Bulvarı İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki kavşakta düzenlenen etkinliğe Kaymakamı Enver Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin ve İlçe Jandarma KomutanıTeğmen Doğu Kan Altın da katıldı.