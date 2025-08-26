Boyabat'ta Güvenli Motosiklet Sürüşü Etkinliği Düzenlendi

Boyabat'ta Güvenli Motosiklet Sürüşü Etkinliği Düzenlendi
Sinop'un Boyabat ilçesinde, motosiklet kullanıcılarının güvenli sürüş yapmaları amacıyla etkinlik düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma, reflektif yelek dağıtımı yaparak, kask kullanımı ve trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde güvenli motosiklet sürüşü için etkinlik yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri "Motosiklet Eylem Planı Güvenli Motosiklet Kullanımı Kampanyası" kapsamında motosiklet kullanıcılarına Reflektif Yelek dağıtımı yaptı, kask kullanımı, koruyucu tertibat kullanımı, hatalı sollama ve hız sınırlarına uyma, konularında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Adnan Menderes Bulvarı İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki kavşakta düzenlenen etkinliğe Kaymakamı Enver Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin ve İlçe Jandarma KomutanıTeğmen Doğu Kan Altın da katıldı.

