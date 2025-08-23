Boyabat'ta Gençlerden Çevre Temizliği Etkinliği

Boyabat'ta gönüllü gençler mesire alanlarında çevre temizliği yaptı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Boyabat Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllüleri "Temiz Gelecek İçin El Ele" parolasıyla Kurusaray köyü mesire alanında çöp toplayarak farkındalık oluşturdu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevreyi korumanın görev değil, geleceğe olan bir borç olduğunu söyledi.

Temiz çevrenin sağlıklı yaşam anlamına geldiğine vurgu yapan Erdem, "Gençlerimiz ile mesire alanında çevre temizliği yapıldı. Gençlerimizin değişik alanlardaki farkındalıklarını artırmayı istiyoruz. Bu bağlamda gençlerle tarım faaliyetleri, çevre faaliyetleri, kültürel faaliyetler, sportif faaliyetler yapıyoruz. Ülkemizdeki orman yangınları malumunuz bu yaz canımızı yaktı. Orman yangınlarına doğaya, mesire alanlarına bırakılan çöpler, şişeler sebep olabilmektedir. Çevre bilincinin gençlerimizde oluşmasını sağlamak için mesire alanlarımızda ve toplumsal olarak çok kullanılan alanlarda çevre temizliği yaptık." diye konuştu.