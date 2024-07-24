Boyabat'ta firari hükümlü yakalandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kamu malına zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, birden fazla kişi tarafından silahlı yağma ve kasten öldürme" suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y.Ç'yi ilçede belirlenen adreste yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.