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Boyabat'ta Evde Çıkan Yangında 5 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Boyabat'ta Evde Çıkan Yangında 5 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
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Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, yanındaki ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan dumandan etkilenerek telef oldu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evde çıkan yangında ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Ömer köyünde Yaşar Dündar'a ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, evin yanında bulunan ahırdaki 5 büyükbaş hayvan dumandan etkilenerek telef oldu.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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