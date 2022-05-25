Boyabat'ta "Engellilerle İletişim Eğitimi" semineri düzenlendi - Haberler

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Boyabat'ta "Engellilerle İletişim Eğitimi" semineri düzenlendi

AA - Mahmut Coşkun - Güncel
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Boyabat'ta 'Engellilerle İletişim Eğitimi' semineri düzenlendi

Boyabat ilçesinde "Engellilerle İletişim Eğitimi" semineri gerçekleştirildi.

Boyabat ilçesinde "Engellilerle İletişim Eğitimi" semineri gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde iletişim uzmanı Mehmet Kızıltaş tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Kaymakam Enver Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, kurum ve kuruluşlar olarak engelli bireylere yönelik projeler üretmeleri gerektiğini söyledi.

Seminerin eksikliklerini görmede çok faydalı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Göreve başladığım günden bugüne ilgili müdürlüklerimiz ile engelli bireyleri evlerinde ziyaret ediyoruz ancak geldiğimiz noktada şunu görüyoruz ki bu vatandaşlarımızın çoğunun maddi desteğe ihtiyacı yok. Bu vatandaşlarımızın kapısının çalınmasına, hallerinin hatırlarının sorulmasına ihtiyaçları var. Onların bu isteklerini, taleplerini dinledik. Kaymakamlık olarak bu konuda proje hazırlayalım diye talimat vermekle kalmayacağız. Bu konuya gönüllü olarak, seve seve, koşa koşa hep birlikte el atacağız, hep birlikte başaracağız."

Seminer sonunda Yılmaz tarafından Kızıltaş'a çiçek verildi.

AA / Mahmut Coşkun - Güncel

15 Temmuz, Engelli, Güncel, Haberler

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