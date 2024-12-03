Üye Girişi
Haberler
Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?

Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?

 Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste

 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı

Kürsüde eline verilen kağıdı kameralar önünde yırttı

Boyabat'ta Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

Boyabat'ta Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde 3 Aralık Engelliler Günü dolasıyla düzenlenen programda özel eğitim okulu öğrencileri müzik dinletisi ve çeşitli gösteriler sunarak engelli bireylerin toplumdaki yerini vurguladı. Okul müdür yardımcısı Davut Uysal, engelli bireylerin hayatımızın önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 3 Aralık Engelliler Günü dolasıyla "Hayatı paylaşmak için engel yok" programı düzenlendi.

Boyabat Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen programda, öğrenciler tarafından müzik dinletisi ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Okul Müdür Yardımcı Davut Uysal, burada yaptığı konuşmada, topluma değer katan tüm engelli bireyleri sevgiyle kucakladıklarını söyledi.

Bu özel günde engelli bireylerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Uysal, şöyle konuştu:

"Engelli bireylerimiz, farklı yönleri ile dünyamıza renk katan, bizlere ilham veren, azim ve kararlılıkla hedeflerine ulaşan örnek bireylerdir. Engellilik, bir eksiklik değil, hayatın farklı bir pencereden görülmesidir. Onların başarıları, hepimize yapabileceklerimizin sınırlarını zorlamamız gerektiğini gösteriyor. Engelli bireyler, toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Onların da bizim gibi hayalleri, umutları ve beklentileri vardır. Onlara karşı duyarlı olmalı, ön yargılarımızı yıkmalı ve onların hayatlarına dokunarak, onlara destek olmalıyız."

Program pasta kesimi ve hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

İlçedeki etkinlikler kapsamında ayrıca Beyazıt Camisi önünde Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan stantta vatandaşlara engelli bireyler hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Kaymakamlık binasında da Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim ve el işi eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
img

Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
img

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
img

Bu fotoğrafa yorumu çok konuşulur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Belgrad Ormanı imara açılıyor iddiası doğru mu? DMM açıkladı 4 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Başak, İkizler, Balık burcu yorumu! 4 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.