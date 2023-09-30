Boyabat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde istinat duvarına çarparak devrilen otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde istinat duvarına çarparak devrilen otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
İlçe merkezinden Sinop yönüne giden Hakan Duman'ın kullandığı 19 EY 115 plakalı otomobil, Osmanköy mevkisinde istinat duvarına çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel