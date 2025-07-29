Boyabat'ta Devrilen Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Boyabat'ta Devrilen Otomobilde 2 Kişi Yaralandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir çeltik fabrikasının bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik fabrikasının bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Osman Arpacıoğlu'nun kullandığı 57 ABY 876 plakalı otomobil, İstiklal Caddesi'nde yol kenarındaki çeltik fabrikasının bahçesine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Arda Arpacıoğlu, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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