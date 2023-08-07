Boyabat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangın, arazözler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, yaklaşık iki dekarlık alan zarar gördü.

Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Camikebir Mahallesi Panayır Yolu üzerindeki çam ormanında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Boyabat Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Çevre sakinleri de bahçe sulama hortumlarıyla yangına müdahalede bulundu.

Yangın evlere sıçramadan söndürülürken, iki dekarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.