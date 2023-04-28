Boyabat'ta çeltik üreticilerine eğitim verildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde ziraat mühendisleri tarafından çeltik hastalıkları ve zararlılarla mücadele konusunda üreticilere eğitim verildi.

Gazidere köyünde gerçekleştirilen eğitimde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Melih Mıcık, Türkiye'deki çeltik üretiminin yüzde 5'inin Sinop'tan karşılandığını söyledi.

Bu anlamda bölge halkına eğitim vermeyi sürdürdüklerini anlatan Mıcık, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin en çok karşılaştıkları çeltik yanığı hastalığı, tohumdan bulaşmaktadır. Bunun önlenmesi için sertifikalı temiz tohum kullanacağız. Tarlamızda çeltik yapraklarını kontrol ettiğimizde üçgen şeklinde lekeler oluştuğunu gördüğümüzde mantar ilacı kullanacağız. Bir hafta sonra kontrol ettiğimizde lekeler büyümüşse ikinci ilaçlamayı yapacaksınız. Sonra tekrar kontrol ettiğinizde büyüyorsa, üçüncü ilaçlamayı yapıp, yanıklık sorununu gidermiş olacaksınız."

Mıcık, çeltiğin olmazsa olmazının gübre olduğuna işaret ederek, "Ancak tarlamıza ne zaman, hangi gübreyi ne ölçüde atacağımızı da çok iyi bilmemiz gerekir. Kullandığımız azotlu, fosforlu ve çinko gübrelerinin rastgele değil, toprak analizi sonuçlarına göre bizlere, uzman kişilere sorarak kullanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Eğitimde, mühendisler üreticilerin sorularını da yanıtladı.