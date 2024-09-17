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Boyabat'ta Çeltik Hasadı Başladı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik hasadı başladı. 578 çiftçi ailesi, toplam 23 bin 710 dekar alanda çeltik hasadı yapacak. Bu yıl kuraklıktan dolayı verimde yüzde 50 civarında düşüş yaşandığı ifade edildi.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Sinop'un Boyabat ilçesinde üreticiler, yeni sezon çeltik hasadına başladı.

Boyabat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine, ilçedeki 27 köyde çeltik hasadına başlandığını söyledi.

Hasat işlemlerinin ekim ayının ilk haftasında tamamlanmasının beklendiğini belirten Usta, "Bu yıl çeltik hasadı döneminde 578 çiftçi ailesi 23 bin 710 dekar alanda çeltik hasadı yapacak. Beklenen çeltik verimi dekarda ortalama 700 kilogram. Bu yıl yaklaşık 16 bin ton ürün hasat edilmesi bekleniyor." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bir hafta içinde ilçede belirlenecek depolarda randevu talepleri almaya başlayacağını dile getiren Usta, "Daha sonra talep sıralamasıyla çeltik üreticilerinin ürünlerini kamuoyuna belirtilen fiyatlardan alıma başlayacak. Tarladan sofraya çeltiğin yolculuğunda emeği geçen yetiştiricilerimize bereketli bir hasat sezonu dilerim." diye konuştu.

Usta, ilçede toplulaştırma yapılan 4 köyde bu yıl çeltik ekimi yapılmadığını kaydetti.

Çeltik üreticisi Satılmış Demir ise bu yıl kuraklıktan ötürü verimde yüzde 50 civarında düşüş yaşandığına işaret etti.

TMO'nun açıkladığı çeltik alım fiyatlarının yükseltilmesini arzuladıklarını anlatan Demir, "Toprak Mahsulleri Ofisinin verdiği fiyatlar kuraklık nedeniyle düşen verimin maliyet fiyatlarını karşılamamaktadır. Irmaklardaki suların kesilmesiyle tarlaları paralı suyla suladık. TMO'nun taban fiyatını yükseltmesini bekliyoruz. Ayrıca tarlaları sulama bedeli olarak YEDAŞ'a elektrik borçlarımızın hasat sonunda ve gecikme faizi alınmadan tahsilini talep ettik, kabul edilmedi. Bu konuda da devletimizden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Üretici Şakir Madenci de ırmağın kuruması nedeniyle çeltik tarlalarını kuyu suyuyla suladıkları için verimin düştüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Boyabat Ekonomi Güncel Çeltik Tarım sinop

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