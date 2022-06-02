Boyabat'ta cadde ve sokaklarda yaz temizliği yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boyabat'ta cadde ve sokaklarda yaz temizliği yapıldı

AA - Mahmut Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:
Boyabat'ta cadde ve sokaklarda yaz temizliği yapıldı

Boyabat ilçesinde belediye ekiplerince cadde ve sokaklarda yaz temizliği yapıldı.

Boyabat ilçesinde belediye ekiplerince cadde ve sokaklarda yaz temizliği yapıldı.

Ekiplerce doğal gaz çalışmalarının devam ettiği ilçenin cadde ve sokakları yıkanarak temizlendi.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, gazetecilere, vatandaşların yapılan çalışmalardan en az şekilde etkilenmeleri için gayret gösterdiklerini söyledi.

Hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte yollarda toz sorunu oluşmaya başladığını vurgulayan Çakıcı, "İlçemizde yaz mevsimini iyiden iyiye hissettiğimiz bugünlerde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin başlattığı temizlik çalışmasıyla yollarımızı yıkamaya başladık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düşüncesi ile şehrimizi daha temiz ve yaşanabilir bir hale getirmek, hemşehrilerimize hizmet etmek gayretindeyiz." diye konuştu.

AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Şefik Çakıcı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title