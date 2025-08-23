Boyabat'ta Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Boyabat'ta Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşerek bir kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı; kaçan şüpheli için arama çalışması başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Yenimahalle Pervane sokakta iki otomobil sürücüsü henüz belirlenemeyen nedenle tartışarak araçlarından indi.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Ş. Y. (34) bıçakla M. Y. 'yi (25) yaralayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M. Y.'ye sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim

İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulun bu şehir eşkıyasını: Önünü kestiği kadın sürücüye dehşeti yaşattı

Bulun bu eşkıyayı: Önünü kestiği kadın sürücüye dehşeti yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.