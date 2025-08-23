Boyabat'ta Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Yenimahalle Pervane sokakta iki otomobil sürücüsü henüz belirlenemeyen nedenle tartışarak araçlarından indi.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Ş. Y. (34) bıçakla M. Y. 'yi (25) yaralayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M. Y.'ye sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi arama çalışması başlattı.