Boyabat'ta bayramlaşma töreni düzenledi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Boyabat ilçesinde Kaymakamlık tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

Boyabat Kaymakamlığı tarafından iki yıl aradan sonra Yeni Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı katılımcıların Ramazan Bayram'ını kutladı.

Yılmaz, Yeni Hükümet Konağı bahçesinde ilk kez bayramlaşma programında bulunmaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Bütün hemşehrilerimiz, burayı bir görüşme yeri, buluşma yeri olarak kabul ediyorlar. Sadece kamu hizmetlerinin görüldüğü bir alan olmaktan çok bundan sonra kalbimizin atacağı bir alan olacaktır. Böyle bir meydanı ve yeni hükümet konağını ilçemize kazandıran herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şeref Kutu, Boyabat Askerlik Şube Başkanı Uğur Kocaman, Cumhuriyet Savcısı Gizem Güçtekin Kutu, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.