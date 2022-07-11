Boyabat'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programda Kaymakam Enver Yılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberliğin sembolü olduğu belirterek, "Allah nice bayramları hep birlikte yaşamayı nasip etsin. Allah birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bayram dönüşlerinde trafik kurallarına azami derecede riayet etmemiz gerektiği ifade edildi. Bizler de trafik kurallarına en iyi şekilde riayet etmenizi istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.