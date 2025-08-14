Boyabat'ta Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 1 Yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpan otomobilde 15 yaşındaki bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Çamlıca Mahallesi Işıklar Kavşağı'nda Hasan C'nin idaresindeki 57 DL 513 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan araç içindeki C.Ş. (15) isimli kişi sağlık ekibi tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel