Boyabat'ta 'Ailemle Akşam Sporunda Buluşuyoruz' Etkinliği Düzenleniyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde, "Ailemle Akşam Sporunda Buluşuyoruz" etkinliği gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle Boyabat Şehir Stadı'nda buluşan aileler, antrenörler eşliğinde spor yapıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, AA muhabirine, bakanlıklarının, "Koşuyorken Koş" projesi ve "Aile Yılı" kapsamında her hafta bir gün ailelerle akşam sporu yaptıklarını dile getirerek, "Ailelerin çocuklarıyla, çocukların da aileleriyle daha hoş vakit geçirmelerini istedik. Sporun sağlık üzerindeki olumlu etkisi hakkında bir nebze olsun farkındalık uyandırabilmeyi amaçladık. Bu çalışmamız her hafta düzenli olarak devam edecektir." dedi.

Etkinliğe Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Hüseyin Matuk, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem ile aileler katıldı.