Boyabat'ta Aileler İçin Sinop Gezisi Düzenlendi
Sinop'un Boyabat ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işbirliğiyle, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından tarihi ve kültürel mekanların ziyaret edildiği bir gezi düzenlendi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmetlerinden faydalanan aileler için Sinop gezisi düzenlenerek tarihi ve kültürel mekanlar ziyaret edildi.

Aile Yılı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti'nden faydalanan çocuklar ve aileleri için Sinop gezisi düzenlendi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sinop gezisinde aileler ve çocukları Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi ve Tarihi Sinop Cezaevi Müzesi'ni ziyaret ederek tarihi ve kültürel değerleri yakından tanımaları sağlandı. Bu özel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kültürle büyüyen nesillerin destekçisi olmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
