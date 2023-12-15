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Boyabat'ta "Aile, sağlık ve beslenme" konulu söyleşi düzenlendi

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Sinop'un Boyabat ilçesinde, "Aile, sağlık ve beslenme" konulu söyleşi düzenlendi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, "Aile, sağlık ve beslenme" konulu söyleşi düzenlendi.

Kaymakamlık ve Boyabat Belediyesi tarafından yürütülen "Annem Hayat Rehberim Projesi" kapsamında 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye konuşmacı olarak Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Huriye Demet Cabar katıldı.

Cabar, burada yaptığı konuşmada, aile, sağlık ve beslenme konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Ailede saygı ve sevginin tek taraflı olması durumunda sağlıklı bir aile ve toplum oluşamayacağını anlatan Cabar, şöyle konuştu:

"Bu özellikler karşılıklı olursa mutlu, huzurlu aileler ve toplum oluşur. Ebeveynler olarak çocuklarımıza örnek olacak iyi davranışlarda bulunursak, çocuklarımız yetiştiği zaman iyi davranışları gelecek nesillere aktarırlar. Herkes üzerine düşen görevi kusursuz yapmaya çalışmalıdır. Çocuklara yapabilecekleri sorumluluklar verilmeli ve gerçekleşmesini istemelidirler. Özgürlüklerin de edep sınırlarını aşmaması sağlanmalıdır. Onları rencide edecek lakaplardan kaçınmalı, başkalarıyla da karşılaştırmamalıdırlar."

Sırf çocuklar mutlu olsun diye onların her isteklerinin yerine getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Cabar, "Her ailenin ekonomik düzeyi farklı olabilir, çok para harcayan, her gördüğünü alanın daha mutlu olduğunu söyleyemeyiz. İmkanları sınırında harcama yapmanın gerekliliği çocuklara uygun dille anlatılmalı. Ailede sıkıntılı anlar da yaşanabilir, bunlar elden geldiğince çocuklara hissettirilmemeli. Onların ruh sağlıklarına olumsuzluk yaşatılmamalı." diye konuştu.

Program sonunda Kaymakam Enver Yılmaz'ın eşi Zahide Reyhan Yılmaz, Prof. Dr. Cabar'a plaket ve çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kaymakamlık 15 Temmuz Boyabat Sinop Güncel Haberler

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