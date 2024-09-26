Boyabat'ta Ahilik Haftası'nda kadın esnaflara yönelik program düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında kadın esnaflara yönelik program yapıldı.

Boyabat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, konuşan Kaymakam Enver Yılmaz, kadınların esnaf olarak aile bütçesine katkı sağladığı gibi toplumda da kaynaşmayı sağladıklarını söyledi.

Bu anlamda, kadınların çalışma hayatında olmalarını önemsediklerini vurgulayan Yılmaz, "Toplumun en küçük çekirdeği olan ailenin hanım bireyleri çiftçi olur, esnaf olur, sanatkar olur, fabrikada işçi olur, devletin yönetiminde olur, başarılı da olur. Sizler sadece yılın bir haftasında değil yılın her günü anılmayı hak ediyorsunuz. Esnaf odamıza kadınlara özel düzenlediği bu program için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Yılmaz'ın konuşmasının ardından programda kura çekimiyle esnaf kadınlara hediyeler takdim edildi. Daha sonra katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.