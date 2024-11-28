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Boyabat'ta Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Etkinliği

Boyabat'ta Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Etkinliği
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Acil Sağlık Hizmetler Haftası dolayısıyla trafikte fermuar sistemiyle yaşama yol verilmesi uygulaması gerçekleştirildi. Kaymakam Enver Yılmaz, acil sağlık sisteminin önemine dikkat çekmek için etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Acil Sağlık Hizmetler Haftası dolayısıyla trafikte fermuar sistemiyle yaşama yol verilmesi uygulaması yapıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda gerçekleştirilen programda, fermuar sistemi uygulamalı olarak sürücülere tanıtıldı.

Kaymakam Enver Yılmaz, burada Acil Sağlık Hizmetler Haftası dolasıyla böyle bir etkinlik düzenlemeyi uygun gördüklerini söyledi.

Amaçlarının acil sağlık sisteminin önemine dikkati çekmek olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Fermuar sistemiyle yaşama yol verilmesi konusunda farkındalığın oluşturulması ve sürücülerimizin daha duyarlı ve sorumlu olmalarının alışkanlık haline gelmesini istiyoruz. Bu açıdan verimli bir tanıtım olduğunu düşünüyoruz."

Programa, Belediye Başkanı Hasan Kara, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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