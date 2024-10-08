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Boyabat'ta 8. Çocuk Kitapları Günleri etkinliği başladı

Boyabat'ta 8. Çocuk Kitapları Günleri etkinliği başladı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde dört gün sürecek 8'inci Çocuk Kitapları Günleri başladı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde dört gün sürecek 8'inci Çocuk Kitapları Günleri başladı.

Kaymakamlık koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bi Projem Var" etkinlikleri kapsamında Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 5 bin kitap okuyucularla buluşturulacak.

Dört gün sürecek etkinlikte bazı yazarlar da imza günlerine katılacak.

Etkinliğinde açılışında konuşan Kaymakam Enver Yılmaz, kitapların zengin dünyasının öğrencilerin de dünyasını zenginleştireceğini söyledi.

Kitap okuma alışkanlığının artırılmasının gelecek kuşaklar için çok önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin kitap okuyarak ufuklarını genişleyeceğini düşünüyoruz. İlçemizde öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazanması için yaptığımız bu projeye katılımlarından dolayı kıymetli yazarlarımıza çok teşekkür ediyor ve etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Yılmaz, daha sonra diğer ilgililerle kitapların sergilendiği fuarı gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel

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