Boyabat'ta 65 Yaş Üstü Vatandaşlar İçin Sosyal Hizmet Saha Çalışması

Sinop'un Boyabat ilçesinde, 65 yaş üstü vatandaşların ve yakın çevrelerinin ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar, büyüklerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi görevlileri tarafından 65 yaş üstü vatandaşların ve yakın çevrelerinin istek, ihtiyaç ve yaşadıkları sorunların tespitine yönelik saha çalışması gerçekleştiriliyor.

Boyabat Kaymakamlığı ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından sosyal medyada yapılan açıklamaya göre, 65 yaş üstü vatandaşlara ve yakın çevrelerine daha iyi hizmet sunabilmek adına yürütülen bu çalışmalarla, büyüklerin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek II. Yaşlılık Şurası Hazırlık Çalışmaları kapsamında "Yaşlılık Saha Araştırması" çalışmalarının Boyabat Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezince bundan sonra da devam edeceği aktarıldı.

AA / Mahmut Coşkun
