Boyabat'ta 25 ünite kan bağışında bulunan kişi madalya ile ödüllendirildi

Boyabat ilçesinde 25 ünite kan bağışında bulunan kişiye gümüş madalya verildi.

Türk Kızılay Boyabat Şube Başkanı Ercan Alakuş, gazetecilere, Şükrü Doyum'un bugüne kadar 25 ünite kan bağışı yaptığını söyledi.

Kendisini örnek davranışından ötürü tebrik ederek madalyasını takdim eden Alakuş, "Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de duyarlı vatandaşlarımız, şifa bekleyen hastalarımıza kan vermek suretiyle hayırlı bir hizmette bulunuyor. Şükrü Doyum kardeşimiz de bu hayırlı hizmeti verenlerden biri. Bugüne kadar 25 ünite kan vermiş. Bu örnek davranışından dolayı kendisini kutlamaktan ayrıca mutluluk ve gurur duyuyorum." dedi.

Doyum da Türk Kızılaya teşekkür ederek, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.