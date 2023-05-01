Boyabat'ta 1710 dekar alanda şeker pancarı ekimi yapıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde dört köyde 1710 dekar alanda şeker pancarı ekimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine, ilçelerinde geçen yıl itibarıyla şeker pancarı üretimin yeniden başladığını anımsattı.

İlçe genelinde dört köyde ekim yapıldığına işaret eden Usta, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 490 dekar alanda şeker pancarı ekimi yapılmış ve 3 bin 460 ton ürün elde edilmişti. Bu yıl ise ekim alanlarımızı 1710 dekara çıkardık. Böylelikle geçen yıla oranla ekim alanlarımızı dört kata yakın artırmış durumdayız. Ayrıca önümüzdeki hasat sezonunda 10 bin tonun üzerinde rekolte beklemekteyiz."