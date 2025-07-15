Boyabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma program düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma program düzenlendi.

İlçe şehitliğinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Kaymakam Enver Yılmaz, daha sonra şehitlik özel defterini imzaladı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 9 yıl önce ülkenin birlik ve beraberliğine darbe vurmaya çalıştığını vurguladı.

Hain darbe girişimine karşı milletin ferasetinin galip geldiği anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın işaretiyle sokakları, meydanları dolduran milletimiz, hainlerin devletimizi asla ele geçiremeyeceğini bir kez daha gösterdi. Zaferin adı, Türkiye'nin zaferi oldu. İnşallah bir daha böyle acı günler yaşamayız. Bizlere düşen vazife ülkemiz ve milletimiz için her zamankinden daha fazla çalışmak olacaktır. Biz azimle çalıştıkça hainler, geri adım atmak zorunda kalacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, şükranla anıyorum."

Programa Belediye Başkanı Hasan Kara, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Doğu Kan Altın ile vatandaşlar katıldı.