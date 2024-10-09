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Boyabat Panayırı açıldı

Boyabat Panayırı açıldı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen panayır başladı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen panayır başladı.

İlçe merkezindeki panayırın açılışında konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, panayır geleneğini en iyi şekilde yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Bu yıl esnafın panayıra yoğun ilgi gösterdiklerini vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

"Panayır alanına stant, çadır kurarak halkımızın alıveriş yapmasını sağlayan yerli ve ilçe dışından gelen tüm esnafımıza hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum. Bunun yanında panayır alanında çocuklarımız için de etkinliklerimiz olacak. Çocuklarımıza yönelik Karagöz ve Hacivat gösterimleri yapılacak. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde Kazakistanlı sanatçı Nazira Mahambetova konser verecek."

Panayırın açılışına Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Kaymakam Enver Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel

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