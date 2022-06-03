Boyabat ilçesinde çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi - Haberler

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Boyabat ilçesinde çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi

AA - Mahmut Coşkun - Güncel
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Boyabat ilçesinde çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında çiftçilere makine ve ekipman desteğine bulunuldu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında çiftçilere makine ve ekipman desteğine bulunuldu.

Halyerinde gerçekleştirilen törende çiftçilere yüzde 50 hibe destekli makineler teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, burada yaptığı konuşmada, program çerçevesinde bugüne kadar çitçilere 39 milyon lira hibe desteği sağlandığını söyledi.

Projenin amacının küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile aile işletmelerinin desteklenmesi olduğuna işaret eden Önlem, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda Boyabat ilçemizde 2006 yılından 2022 yılına kadar 70 proje uygulanmış ve 13 milyon 111 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılmıştır. Kısacası üretmek sizden desteklemek bizden. Bu projemizin de sloganı, yarısı sizden yarısı bizden, tamamı sizin. O yüzden bu projelere olan başvuru sayısının artması temenni ediyorum."

Törene Kaymakam Vekili Serkan Ala, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yaylaoğlu ile çiftçiler katıldı.

AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Hisarcık Boyabat Sinop Güncel Haberler

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