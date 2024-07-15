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Boyabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

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Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Boyabat Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programda FETÖ'nün 2016'daki darbe girişiminin 8. yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyaret edilip saygı duruşundu bunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Ardından Kaymakam Enver Yılmaz ve beraberindekiler, şehir mezarlığındaki şehit kabirleri ile köylerindeki şehit kabirlerine ziyarette bulundu.

Programa Belediye Başkanı Hasan Kara, Boyabat Cumhuriyet Başsavcı Vekili Seyfettin Çil, İlçe Emniyet Müdürü Mikail Özben, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Doğu Kan Altın, Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhat Özkalaycı, Boyabat Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Eravcı, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Çok ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Demokrasi 15 Temmuz Boyabat Sinop Politika Güncel Haberler

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