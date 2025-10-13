Boyabat İbni Sina Lisesi'nde Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Boyabat İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosu gereği okulda deprem alarmının ardından öğrenciler hızlı ve düzenli bir şekilde okul binasını tahliye etti.

Tahliye sırasında eksik olan bir öğrenci için itfaiye ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması yapıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatla öğrencilere afet anında doğru davranış biçimlerini deneyimleme fırsatı sunuldu.

Tatbikatın ikinci bölümünde Boyabat İtfaiye Çavuşu Emrah Tunç tarafından yangın güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere yangın anında alınması gereken önlemler, yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı ve güvenli tahliye yöntemleri anlatıldı.

Etkinlik, öğrencilerin katılımıyla yapılan yangın söndürme tatbikatı ile sona erdi.

Okul Müdürü Bahire Demirtaş, öğrencilerin afet durumlarında bilinçli hareket etmenin önemini uygulamalı olarak öğrendiklerini ifade ederek, "Bu tür etkinliklerin afet bilincini artırmak ve öğrencilerin güvenli davranış becerilerini geliştirmek açısından büyük önem taşımaktadır. Çok yararlı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi