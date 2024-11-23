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Boyabat Gençlik Merkezi ekibi Fibonacci Robot Olimpiyatları'nda dünya ikincisi oldu

Boyabat Gençlik Merkezi ekibi Fibonacci Robot Olimpiyatları'nda dünya ikincisi oldu
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Sinop'ta Boyabat Gençlik Merkezi teknoloji üretme ve geliştirme ekibi, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Fibonacci Robot Olimpiyatları'nda ikincilik elde etti.

Sinop'ta Boyabat Gençlik Merkezi teknoloji üretme ve geliştirme ekibi, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Fibonacci Robot Olimpiyatları'nda ikincilik elde etti.

Bu yıl Roma'da 29 ülkenin robotik takımlarının katılımıyla düzenlenen yarışmada Türkiye'yi Boyabat Gençlik Merkezi teknoloji üretme ve geliştirme ekibi temsil etti.

Mentörler Mete Biriz, Alkım Can Kalyoncu, Eymen Efe Kalyoncu, Aysel Çömez; öğrenciler Mine Aslan, İzzet Efe Çalış, Hidayet Hıdır, İpek Seçer'den oluşan Boyabat ekibi, dünya ikinciliğine kazandı.

Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, AA muhabirine, ilçe müdürlüğü ailesi olarak anlamlı bir gurur yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'de robotik kodlama alanında girdikleri yarışmalarında büyük başarılar göstererek Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandıklarını belirten Erdem, İtalya'da dünya ikincisi olmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bu sonucun robot teknolojisinin ülkeler ve insanlar için büyük önem kazandığı günümüzde imkan verildiğinde gençlerin neler yapabileceklerinin göstergesi olduğunu anlatan Erdem, "Bu başarı milli savunma ve teknoloji şehitlerinin aziz hatıralarını yad etmektir. Bu anlamlı başarıyı TUSAŞ şehitlerimize armağan ediyoruz." dedi.

Erdem, kendilerine destek olan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Kaymakam Enver Yılmaz ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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