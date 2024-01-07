Boyabat Belediyesi'nden Mazgal Hırsızlığına Suçüstü

Sinop'un Boyabat ilçesinde belediyeye ait mazgalları çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Boyabat Belediyesine ait mazgalları ve çeşitli hurdalıkları yerinden sökerek satmaya çalışan 3 kişi Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.