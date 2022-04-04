Boyabat Belediyesi iki çadırda iftar yemeği veriyor

Boyabat Belediyesinin ramazan ayı dolayısıyla kurduğu iki iftar çadırında Belediyenin koordinesi ve hayırseverlerin desteği ile 600 kişiye iftar yemeği veriliyor.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu söyledi.

Önceki yıllarda mahalle iftarları yaptıklarını, şimdi hava şartları dolayısıyla yapamadıklarını belirten Çakıcı, iki yıldır ise salgın dolayısıyla çadır kuramadıklarını anlattı.

Bu yıl yeniden iftar çadırı kurduklarına işaret eden Çakıcı, Beyazıt Camisi önüne kurulan iftar çadırlarına gelerek orucunu açan vatandaşlara hayırlı iftarlar ve ramazanlar diledi.

Çakıcı, tüm Boyabatlıları iftar çadırına davet ederek, "Kesinlikle çocuklarınızla beraber bu iftar çadırına bir kere de olsa gelin. Bu güzel kültürümüzü, geleneğimizi çocuklarımıza yaşatalım." dedi.