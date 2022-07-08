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Boyabat Belediye Başkanlığına Hüseyin Coşar seçildi

AA - Mahmut Coşkun - Güncel
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Boyabat Belediye Başkanlığına Hüseyin Coşar seçildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde istifa eden Şefik Çakcı'dan boşalan Belediye Başkanlığına AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Coşar seçildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde istifa eden Şefik Çakcı'dan boşalan Belediye Başkanlığına AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Coşar seçildi.

Boyabat Belediye Meclisinin olağanüstü yapılan toplantısında başkanlık görevi için Coşar ile İYİ Parti Meclis Üyesi Adem Işık aday oldu. 15 belediye meclis üyesinin oy kullandığı seçimde 10 oy alan Coşar, başkanlık görevine getirildi, Işık ise 5 oyda kaldı.

Seçimi takip eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnce, Coşar'ı tebrik ederek, başarılar diledi.

Kararın Boyabat'a hayırlı olacağına gönülden inandığını vurgulayan İnce, "İnşallah bundan sonra sizlerle daha iyiye doğru birlikte yürüyeceğiz. Hocamdan bütün siyasileri kucaklayan bir belediye başkanlığı beklediğimi ifade ediyorum." dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise güzel bir günde hayırlı bir karar alındığını belirterek, "Hep birlikte Boyabat için daha iyi ne yapabiliriz, bunun çabasını vereceğiz." ifadesini kullandı.

AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Hüseyin Coşar AK Parti Boyabat Sinop Güncel Haberler

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