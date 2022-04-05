Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı, esnafı ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı, esnafı ziyaret etti

AA - Mahmut Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:
Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı, esnafı ziyaret etti

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, esnaf ziyaretinde bulunarak, ramazan ayının bereketli geçmesini diledi.

BOYABAT, SİNOP (AA) - Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, esnaf ziyaretinde bulunarak, ramazan ayının bereketli geçmesini diledi.

Çakıcı, ilçe merkezinde ziyaret ettiği esnafla sohbet ederek, ramazan aylarını kutladı.

Esnafa bol kazanç dileyen Çakıcı, gazetecilere, özel gün ve aylarda her zaman vatandaşlarla beraber olmaya devam ettiklerini söyledi.

Ramazan ayının bereketiyle esnafın yüzünü güldürdüğünü dile getiren Çakıcı, "Vatandaşlarımız gayet mutlu, ramazanın rahmeti ve bereketi yüzlerinden görünüyor. İnşallah işlerine de bereket gelir. Allah nice ramazanlarda ve bayramlarda birlik beraberlik içinde olmayı nasip etsin." dedi.

AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Şefik Çakıcı, Boyabat, Esnaf, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title