Boya yaparken elektrik akımına kapılıp çatıdan düştü, hastanede öldü - Haberler

Boya yaparken elektrik akımına kapılıp çatıdan düştü, hastanede öldü DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde 3 katlı binanın çatısını boyadığı sırada elektrik akımına kapılarak düşen Yakup Balpetek (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde 3 katlı binanın çatısını boyadığı sırada elektrik akımına kapılarak düşen Yakup Balpetek (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Çermik'te 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. 3 çocuk babası Yakup Balpetek, ağabeyinin yaşadığı binanın çatısını boyamak için adrese gitti. Burada boya yapan Balpetek, elektrik akımına kapılarak çatıdan zemindeki demirlere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Balpetek'i hastaneye kaldırdı. Balpetek, hastanede hayatını kaybetti. Yakup Balpetek, otopsinin ardından toprağa verilecek. Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel Güncel Haberler

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