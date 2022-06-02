Boya yaparken elektrik akımına kapılıp çatıdan düştü, hastanede öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boya yaparken elektrik akımına kapılıp çatıdan düştü, hastanede öldü

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
 - Güncelleme:
Boya yaparken elektrik akımına kapılıp çatıdan düştü, hastanede öldü

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde 3 katlı binanın çatısını boyadığı sırada elektrik akımına kapılarak düşen Yakup Balpetek (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde 3 katlı binanın çatısını boyadığı sırada elektrik akımına kapılarak düşen Yakup Balpetek (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Çermik'te 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. 3 çocuk babası Yakup Balpetek, ağabeyinin yaşadığı binanın çatısını boyamak için adrese gitti. Burada boya yapan Balpetek, elektrik akımına kapılarak çatıdan zemindeki demirlere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Balpetek'i hastaneye kaldırdı. Balpetek, hastanede hayatını kaybetti. Yakup Balpetek, otopsinin ardından toprağa verilecek.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title