BOYA YAPAN 3 İŞÇİ İSKELEDEN DÜŞTÜ - Haberler

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BOYA YAPAN 3 İŞÇİ İSKELEDEN DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Konak ilçesinde, bir iş hanının dış cephesindeki iskele devrildi, 3 işçi yaralandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir iş hanının dış cephesindeki iskele devrildi, 3 işçi yaralandı.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında İsmet Kaplan Mahallesi 1370 Sokak'ta meydana geldi. İş hanının dış cephe tadilatı için boya yapan 3 işçinin çıktıkları iskele devrildi. 15 metre yükseklikten düşen 3 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan işçilerin iş güvenliği tedbirlerini alınmadığı öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BOYA YAPAN 3 İŞÇİ İSKELEDEN DÜŞTÜ

BOYA YAPAN 3 İŞÇİ İSKELEDEN DÜŞTÜ

BOYA YAPAN 3 İŞÇİ İSKELEDEN DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Polis, işçi, Güncel, Haberler

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