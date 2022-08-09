Haber : Boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

 - Güncelleme:

Konya'da boya fabrikasında yangın çıktı.

Konya'da boya fabrikasında yangın çıktı.

Selçuklu ilçesinde 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekiler, polise ve itfaiyeye bilgi verdi.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle Konya-Ankara kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.

AA / Savaş Güler - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Selçuklu Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title