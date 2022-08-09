Boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Konya'da boya fabrikasında yangın çıktı. Konya'da boya fabrikasında yangın çıktı. Selçuklu ilçesinde 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, polise ve itfaiyeye bilgi verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın nedeniyle Konya-Ankara kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Güncel AA / Savaş Güler Organize Sanayi Bölgesi Selçuklu Konya Güncel Haberler

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