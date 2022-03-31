Bourgeois'nın "Maman" Heykeli Atina'da İlgi Topluyor
Xinhua - Güncel
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ATİNA, 31 Mart (Xinhua) — Yunanistan'ın başkenti Atina'da insanlar Fransız-Amerikalı sanatçı Louise Bourgeois'nın "Maman" heykelinin altında yürüyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)
ATİNA, 31 Mart (Xinhua) — Yunanistan'ın başkenti Atina'da insanlar Fransız-Amerikalı sanatçı Louise Bourgeois'nın "Maman" heykelinin altında yürüyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)
Xinhua / Güncel