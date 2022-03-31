Bourgeois'nın "Maman" Heykeli Atina'da İlgi Topluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bourgeois'nın "Maman" Heykeli Atina'da İlgi Topluyor

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Bourgeois'nın

ATİNA, 31 Mart (Xinhua) — Yunanistan'ın başkenti Atina'da insanlar Fransız-Amerikalı sanatçı Louise Bourgeois'nın "Maman" heykelinin altında yürüyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

ATİNA, 31 Mart (Xinhua) — Yunanistan'ın başkenti Atina'da insanlar Fransız-Amerikalı sanatçı Louise Bourgeois'nın "Maman" heykelinin altında yürüyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Yunanistan, 30 Mart, 31 Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title