Botsvana ve Katar 12 Milyar Dolar Değerinde Anlaşmalar İmzaladı

CAPE Afrika ülkesi Botsvana ile Katar arasında 12 milyar dolar değerinde 8 mutabakat zaptı imzalandı.

Botsvana Devlet Başkanı Duma Boko, ABD merkezli Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Botsvana ile Katar arasında, altyapı, enerji, madencilik, elmas endüstrisi, tarım, turizm, siber güvenlik ve savunma alanlarında toplam 12 milyar dolarlık mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Boko, bu anlaşmaların, ülkenin temel geçim kaynağı olan elmas endüstrisinde yaşanan mevcut durgunluk nedeniyle karşı karşıya olunan acil zorlukların üstesinden gelmek için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Hafta başında Katar ile Botsvana'nın komşusu Zambiya arasında 19 milyar dolar değerinde 11 mutabakat zaptı imzalanmıştı.