Botsvana, Türkiye'ye Taziyelerini İletti

GABORONE, 14 Şubat (Xinhua) -- Botsvana Devlet Başkanlığı İşleri, Yönetişim ve Kamu Yönetimi Bakanı Kabo Morwaeng, Pazartesi günü Botsvana'daki Türk büyükelçiliğini ziyaret etti.

GABORONE, 14 Şubat (Xinhua) -- Botsvana Devlet Başkanlığı İşleri, Yönetişim ve Kamu Yönetimi Bakanı Kabo Morwaeng, Pazartesi günü Botsvana'daki Türk büyükelçiliğini ziyaret etti. Bakan 6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'yi vuran iki güçlü depremin ardından Türk halkına başsağlığı diledi.

Botsvana ulusu adına taziye mesajını ileten bakan, binlerce insanın hayatını kaybettiğini, bazılarının yaralandığını ve bazılarının da kaybolduğunu görmenin yürek burkan bir durum olduğunu söyledi.

Bakan, "Türkiye yıkıcı ve üzücü bir olaydan geçiyor. Bize düşen, güçlü ikili ilişkilerimiz gereği taziyelerimizi paylaşıp ne kadar üzgün olduğumuzu dile getirmek ve ihtiyaç duydukları yardımı almaları için mücadele etmektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Botsvana Büyükelçisi Ahmet Akay da yardımlara dair son gelişmeleri paylaştı ve uluslararası toplumun Türkiye'ye yeni yardımlar sağladığını, yaklaşık 70 ülkenin yardımlara katılarak sahada yer aldığını ve depremden etkilenen 10 ile yardım sağladıklarını söyledi. Akay, 10.000 arama kurtarma personelinin hayatta kalanları bulmak ve ulaşılması zor yerlere varabilmek için deprem bölgelerinde bulunduğunu belirtti.

Açıklanan son resmi verilere göre, 6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'yi sarsan iki güçlü depremde 31.643 kişi hayatını kaybetti, 80.000'i aşkın kişi de yaralandı.