Botsvana Devlet Başkanı Masisi'den "BM'ye kadın genel sekreter seçilsin" çağrısı

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, gelecekte Birleşmiş Milletler'e (BM) kadın genel sekreter seçilmesi çağrısında bulundu.

New York'taki BM 78. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap eden Masisi, güç ve liderlik pozisyonlarında cinsiyet eşitliğine yönelik küresel hedeflere ulaşılmasının önemine işaret etti.

Masisi, BM'nin genel sekreterlik dışındaki pozisyonlarda cinsiyet eşitliği açısından kötü bir performans sergilemediğini belirterek, "Artık kadın genel sekretere sahip olmanın zamanı geldi." dedi.

Dünyanın, başta savaşlara bağlı jeopolitik gerilimler, iklim değişikliği, salgınlar ve ekonomik bunalımlar olmak üzere çok sayıda küresel zorlukla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Masisi, "Küresel Hedefler konusunda yeterince ilerleme kaydedilememesi üzücü bir gerçektir." ifadesini kullandı.

Masisi, küresel sorunların ciddi önlemler almadan çözülemeyeceğini vurgulayarak, BM yapısında acil reform gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

İklim değişikliğiyle mücadelede gelişmekte olan ülkelerin finansal desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Masisi, gelişmiş ülkeleri yıllık 100 milyar dolarlık iklim finansmanı taahhüdünü yerine getirmeye davet etti.

Masisi, Botsvana gibi denize kıyısı olmayan ülkelerin yaşadığı ekonomik zorluklara değinerek, "Bu ülkelerin, küresel ticarete katılımı, fahiş ticaret maliyetleri nedeniyle marjinalleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.