Botsvana'daki Makgadikgadi Tuzlası, Kuş Türlerinin Nesli İçin Hayati Önem Taşıyor

Güney Afrika ülkesi Botsvana'daki dünyanın en büyük tuzlası Makgadikgadi, flamingolar başta olmak üzere 250'den fazla kuş türünün neslinin devamı için hayati önem taşıyor. Tuzla, kasım-mart aylarındaki yağışlarla kuş cennetine dönüşüyor. Makgadikgadi, bir zamanlar dünyanın en büyük iç denizi olan Makgadikgadi Gölü'nün tabanını oluşturuyor.

Güney Afrika ülkesi Botsvana'daki dünyanın en büyük tuzlası Makgadikgadi, flamingolar başta olmak üzere 250'den fazla kuş türünün neslinin devamı için hayati önem taşıyor.

Ülkenin büyük bölümünü kaplayan Kalahari Çölü'nün kuzeyindeki Makgadikgadi Tuzlası, yılın çoğunda son derece kurak.

Kurak sezonda çok sınırlı sayıda hayvanın hayatta kalabildiği bu zorlu coğrafya, kasım-mart aylarındaki yağışlarla kuş cennetine dönüşüyor.

Büyük flamingoların kıtadaki en önemli üreme bölgesi kabul edilen tuzla, pelikan, kartal, atmaca, kumru, leylek, yılanboyun, akbaba ve baykuşun da aralarında yer aldığı 255 kuş türünden milyonlarcasının da üreme alanı.

Eski bir iç deniz

Makgadikgadi, birbirine bitişik Sue, Ntwetwe ve Nxai tuzlalarından oluşuyor.

UNESCO'nun raporuna göre "dünyanın en büyük tuzlası" unvanına sahip bölge, yaklaşık 10 bin yıl önce tamamen kuruduğu tahmin edilen ve bir zamanlar dünyanın en büyük iç denizi olan Makgadikgadi Gölü'nün tabanını oluşturuyor.

Bölgedeki arkeolojik kazılarda ulaşılan bulgular, on binlerce yıl önce yerleşim izlerinin bulunduğuna işaret ediyor.

Nata Kuş Cenneti

Zimbabve havzasındaki şiddetli yağışlarla beslenen Nata Nehri, bölgenin hayat damarını oluşturuyor.

Yaklaşık 7-8 bin nüfuslu Nata kasabası, çevredeki en büyük yerleşim birimi özelliği taşıyor.

Kasaba ve çevre köylerden yerel halk tarafından 1988'de korumaya alınan Nata Kuş Cenneti ise Makgadikgadi'nin çevresindeki tek koruma alanı ve flamingoların üremek için en çok tercih ettikleri noktaların başında geliyor.

Nata Kuş Cenneti'ne giriş ücreti, 100 Botsvana pulası (yaklaşık 7 dolar).

Bölgedeki kuraklık tehdidi

Kuraklık, Botsvana genelinde olduğu gibi bölge sakinleri için de en ciddi problemlerden birini teşkil ediyor.

Bölgede yerel halkın kurduğu Nata Koruma Vakfının yetkilisi Neo, AA muhabirine, flamingo ve pelikanların Afrika'daki iki üreme alanından Makgadikgadi Tuzlası'nın Botsvana'nın en önemli bölgelerinden olduğunu söyledi.

Neo, kıtanın en büyüklerinden Makgadikgadi Tuzlası'nı kapsayan bölgeyi besleyen ve kuş türlerinin üremesi için kritik önem taşıyan Nata Nehri'ndeki kuraklığa dikkati çekerek, "Bu yıl, 2023'te, sular mayıstan itibaren kurudu çünkü yeterince yağış olmadı. Bu yüzden bu kadar kurak." dedi.

Ziyaretçilerin dikkat etmesi gerekenler

Türkiye'den Botsvana'ya direkt uçuş seçeneği bulunmadığı için bu ülkeye ulaşım, genellikle Güney Afrika Cumhuriyeti yahut Etiyopya üzerinden sağlanıyor.

Johannesburg şehrinden Botsvana'nın başkenti Gaborone'a her gün düzenli uçak seferleri mevcut. Ayrıca Johannesburg'tan Gaborone'a kara yoluyla 5-6 saatte ulaşılabiliyor.

Botsvana genelinde çok sayıda asfaltsız ve engebeli yol bulunuyor. Bunun için kara yolculuklarında dört çekerli araçların tercih edilmesi öneriliyor.

Bölgede konaklamak için düşük bütçeli kamp alanlarından son derece lüks otellere kadar çok sayıda seçenek mevcut.

Ayrıca özel ve gruplar halinde çok sayıda rehberli tur seçenekleri de bulunuyor.