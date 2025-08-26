Botsvana'da İlaç ve Tıbbi Malzeme Kıtlığı Nedeniyle Ulusal Acil Durum İlan Edildi

CAPE Afrika ülkesi Botsvana'da, ilaç ve tıbbi malzeme kıtlığı nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi.

Botsvana Devlet Başkanı Duma Boko, devlet televizyonu BTV'de yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, yaşanan mali kriz ve lojistik sorunları nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme tedarik zincirinde çöküş yaşandığını belirtti.

Boko, bu durumun ülkenin hem sağlık sistemini hem de ulusal güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak, söz konusu krizle müdahale etmek üzere ulusal acil durum ilan ettiğini açıkladı.

Hükümetin acil ilaç tedariki için 250 milyon pula (yaklaşık 19 milyon dolar) fon ayırdığını kaydeden Boko, ayrıca ilaç ve malzeme dağıtımı için ordunun lojistik birimlerinin görevlendirildiğini belirtti.

Boko, ulusal ilaç tedarik kurumu CMS'yi lojistik sorunlarından ve fiyat artışlarından sorumlu tutarak, "Fiyatlar yer yer 5 ila 10 kat yükseliyor. Böyle bir senaryo mevcut ekonomik koşullarda sürdürülemez." dedi.

Ameliyatlar askıya alındı

Botsvana Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede hipertansiyon, diyabet, kanser, tüberküloz, astım ve üreme sağlığı gibi alanlarda kullanılan temel ilaçların stoklarının tükendiği ifade edildi.

Açıklamada, bakanlığın ilaç tedarikçilerine 1 milyar pula (yaklaşık 75 milyon dolar) borçlu olması nedeniyle pansuman malzemeleri dahil temel tıbbi ürünlerinin temin edilemediği kaydedilerek, bu nedenle kamu hastanelerinde ameliyatların askıya alındığı belirtildi.

Elmas krizi

Yaklaşık 2,7 milyon nüfusa sahip Botsvana'nın ekonomisi büyük oranda elmas üretimine dayanıyor.

Botsvana ekonomisi, son yıllarda küresel elmas pazarında yaşanan daralma nedeniyle ciddi bir bunalım yaşıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, ülke ekonomisinin 2025'te yüzde 0,4 küçülmesi öngörülüyor.